In 1600 alla «Dieci Miglia del Castello»

Endine, record del «bergamasco» Ouhda Il vincitore è un 20enne di origine marocchina che vive a Gromo da 13 anni.

Erano in 1600 alla partenza della «Dieci Miglia del Castello», la corsa su strada organizzata da Lake Run Events che si è svolta domenica 17 giugno. Gara di 17 km, partenza e arrivo da Endine Gaiano, passando per Spinone, Ranzanico e Monasterolo. In una giornata di sole e caldo, ottime condizioni per correre, si è svolta una gara ricca di spunti interessanti e che alla fine ha portato a due record della manifestazione, sia nella gara maschile, sia in quella femminile.

Tra gli uomini ha vinto Ahmed Ouhda dell’Atletica Casone Noceto in 53’10”. Il ragazzo 20enne marocchino da 13 vive a Gromo in Valle Seriana. Secondo il keniano Ronoh a 32’’, terzo Ahmed Nasef campione italiano di maratona e quarto Abdellatif Batel campione italiano di mezza maratona.



(Foto by Luca Persico)

Nelle donne prima bergamasca ottava Sonia Opi dei Runners Bergamo.

