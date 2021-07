Bergamo, buoni viaggio per Taxi e Ncc alle persone che ne hanno più bisogno Una misura per sostenere il settore e agevolare i cittadini che hanno più bisogno.

BUONI VIAGGIO PER TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Una misura per sostenere il settore e agevolare i cittadini che hanno più bisogno

Con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore taxi e noleggio con conducente (NCC), e di agevolare i cittadini che hanno più bisogno in una fase caratterizzata ancora da misure di contenimento anti Covid nel trasporto pubblico, il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’erogazione di buoni viaggio del valore complessivo di 250 euro l’uno spendibili esclusivamente per corse con taxi o Ncc.

«Abbiamo messo in campo questa nuova iniziativa che, in continuità con quella di marzo 2021, si pone il duplice obiettivo di valorizzare un servizio complementare al trasporto pubblico locale così importante per la mobilità dei cittadini, e di porre attenzione, in questo periodo ancora difficile, alle necessità di coloro che necessitano di maggiore tutela anche negli spostamenti.» – Dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina – «Nelle 150 telefonate circa ricevute da marzo a fine giugno 2021, la quasi totalità delle richieste ha riguardato persone anziane che necessitavano aiuto per esigenze di tipo sanitario legate, per esempio, a visite mediche spesso indispensabili che sono state eseguite grazie al nostro contributo e aiuto. Siamo contenti quindi di poter offrire una nuova possibilità ulteriormente semplificata nella procedura che prevede la compilazione online della domanda e l’erogazione al beneficiario di una carta prepagata.»

«Da qualche anno Co.ta.be. sta sviluppando una serie di iniziative di carattere sociale grazie alla collaborazione con l’Assessorato alle Politiche sociali che ci coinvolge in progetti rivolti ai nostri concittadini più in difficoltà a cui teniamo molto. Di recente abbiamo attrezzato una delle nostre auto con una pedana speciale che ci consentirà di accogliere le persone con disabilità. Speriamo a breve di ampliare questa opportunità anche ad altri taxi. Ringrazio infine l’Amministrazione comunale per questo nuovo bando che valorizza l’esperienza maturata di questi mesi rilanciandola per i prossimi con il nostro attivo coinvolgimento.» Racconta Massimo Cocchiara Presidente Co.ta.be.

Beneficiari dell’agevolazione sono cittadini Italiani, o dell’Unione Europea o cittadini stranieri non appartenente all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo, residenti a Bergamo che rientrino in una delle seguenti categorie:

- persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche accompagnate

- donne in stato di gravidanza

- persone appartenenti a nuclei famigliari in condizioni di disagio economico o stato di bisogno che siano stati particolarmente penalizzati dagli effetti della crisi economica connessa alla emergenza sanitaria da virus Covid-19 dopo l’8 marzo 2020

- persone con un Isee pari o inferiore a 25.000

- persone con età pari o superiore a 65 anni.

Il buono viaggio, non cedibile, potrà essere utilizzato per la copertura del 50% del costo di corse effettuate in taxi/NCC, per un importo comunque non superiore a euro 20,00 per ciascun viaggio.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione tramite carta prepagata Soldo che dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2021.

Le domande per ottenere il buono devono essere presentate esclusivamente solo on line https://bit.ly/3wEh9m8 con SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e relativo lettore.

Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi diversi da quelli previsti.

Per supporto nella compilazione scrivere a [email protected] indicando nome, cognome, numero di telefono per essere ricontattato.

