Bonus 110% e semplificazioni, cosa cambia e rischi nel nuovo video di BonusCasa Annunciato come un intervento per tagliare e snellire le procedure, alla prova dei fatti è emerso un cantiere che ha bisogno ancora di una messa a punto: nuove complicazioni e il rischio di autodenunciarsi. Nel nuovo video di BonusCasa il confronto con il senatore Antonio Misiani, economista e già viceministro all'Economia

Nel nuovo video di BonusCasa, l’approfondimento sulle novità del decreto Semplificazioni: per capire e come applicare le ultime novità in materia di superbonus 110%.

Al centro del nuovo dì video tutte le nuove regole per la semplificazione, norme entrate in vigore due settimane fa, lo scorso primo giugno: il superbonus 110% ora è più facile, semplice e veloce da applicare.

Ma gli operatori, tecnici, progettisti e fiscalisti, non sono per nulla convinti che questo tentativo di snellire e rendere più veloci le procedure si trasformi automaticamente anche in un più efficace accesso al superbonus. E che allo stesso tempo possa dare il via a una fase più accelerata dei lavori.

Perplessità e dubbi che nel nuovo video di BonusCasa sono al centro del confronto diretto fra i nostri esperti, il fiscalista Andrea Boreatti, il progettista Simone Fracassetti e il senatore Antonio Misiani, economista e già viceministro all’Economia con l’ultimo governo Conte, e oggi referente in Parlamento sull’iter della nuova norma per gli operatori e contribuenti del territorio.

È un confronto diretto fra esperti e tecnici per capire le nuove regole, per chiarire alcuni passaggi al momento ancora oscuri, ma soprattutto per farci portavoce verso il Parlamento di alcune richieste avanzate dalle categorie più coinvolte dalla norma del superbonus 110% e che meglio potrebbero aiutarci a interpretare al meglio la norma.

Il nuovo video di BonusCasa, spiega le novità per consentire di capire e come applicare le ultime novità in materia di superbonus 110%.

Molte infatti le novità, due in particolare: con il decreto Semplificazioni si è previsto che tutti gli interventi previsti dalle legge che ha introdotto il superbonus 110% siano considerati e realizzati come lavori di manutenzione straordinaria e realizzabili quindi solo con una comunicazione di inizio lavori asseverata, la Cila.

Secondo dato importante: nella Cila non sarà più obbligatorio presentare contestualmente la dichiarazione di conformità urbanistica, ma verrà considerato come stato legittimo la situazione dell’immobile alla partenza dei cantieri. Sarà poi il Comune a decidere se intervenire o meno per contestare al proprietario lo stato di abuso e irregolarità e pretendere quindi gli oneri di urbanizzazione mai versati.

E quindi un’autodenuncia?

Guarda il nuovo video di BonusCasa: tutte le novità e le nuove regole per applicare correttamente l’iter della maxi detrazione fiscale 110%.

