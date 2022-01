Città Alta, completato il cantiere alla Torre di Adalberto. Ora Unareti tra via Osmano e via Fara: ecco come cambia la viabilità Lavori conclusi, in fase di completamento e in avvio nel centro storico di Città Alta, in questi giorni: smontato il cantiere alla Torre di Adalberto, quasi concluso il nuovo accesso alla Rocca, parte l’intervento di Unareti per la sostituzione dei tubi del gas tra via Porta Dipinta e via Fara.

Cantiere concluso in Largo Colle Aperto per la sistemazione del tetto della storica Torre di Adalberto. L’intervento voluto dal Comune di Bergamo ha previsto lo smontaggio del manto di copertura con accatastamento del materiale riutilizzabile (coppi antichi ancora in buono stato di conservazione da riutilizzare come strato superficiale), lo smantellamento della guaina e la sostituzione degli elementi più danneggiati. Sono state poi sistemate le grondaie, eseguiti i trattamenti antitarlo, posata una nuova guaina sottocoppo impermeabile, realizzati nuovi canali, pluviali e scossaline in rame. Infine è stata eseguita una tinteggiatura finale della parte esterna.

L’intervento si è reso necessario per le numerose infiltrazioni che sono state segnalate nei mesi scorsi all’interno dei locali della torre. Con questo cantiere il Comune di Bergamo ha messo in sicurezza la copertura di una delle torri più antiche della Bergamo medievale e che prende il nome da Adalberto, vescovo di Bergamo a fine del IX secolo d.C.

Rimangono le barriere che cingono il muro perimetrale del giardino pubblico della Crotta: quest’anno – deve essere completata l’ultima fase di progettazione e poi saranno assegnati i lavori, presumibilmente entro l’estate prossima – il Comune di Bergamo interverrà per sistemare il muro di pietra che cinge, lungo Largo Colle Aperto, lo storico parco, recintato da tempo visti i problemi della parete di pietra che costeggia il passaggio alla Torre di Adalberto. Sarà realizzata una paratia in micropali per sostenere la spinta del terreno e verrà consolidato il muro nord, mentre dovrà essere ricostruito il muro sud, che costeggia la zona del parco giochi.

Sistemato lo scalone d’ingresso alla Rocca di Bergamo

Sono in fase di completamento, al Parco delle Rimembranze, i lavori per migliorare dal punto di vista estetico, paesaggistico, funzionale e dell’accessibilità l’ingresso al parco da via alla Rocca. L’intervento (necessario per permettere l’accessibilità alle carrozzine e ai passeggini, nonché ai mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco) ha previsto soprattutto la sostituzione del falso scalone esistente con una rampa carrabile, simile sia per quello che riguarda la materia utilizzata che per pendenza a quella preesistente.

Unareti al lavoro tra via Osmano e via Porta Dipinta

Lavori di sostituzione delle tubazioni della rete del gas metano in bassa pressione in Via Osmano, Porta Dipinta e Via Fara in Città Alta a partire da oggi fino alla fine del mese di febbraio: sono previsti alcuni disagi alla circolazione, oltre alla deviazione del percorso della linea 3 del trasporto pubblico ATB, per consentire lo svecchiamento delle infrastrutture sotterranee del gas nella zona.

Il Comune di Bergamo, per consentire il cantiere, ha emesso un’ordinanza che disciplina la circolazione e la sosta nell’area e che prevede di istituire, dalle ore 9.00 di lunedì 10 gennaio 2022 e fino alle ore 18.00 di lunedì 28 febbraio 2022, i seguenti provvedimenti viabilistici, seguendo lo sviluppo del cantiere:

- in via Porta Dipinta:

divieto di transito per gli autobus di linea del servizio TPL.

- in via Porta Dipinta nel tratto compreso tra Via Osmano e via Fara:

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere; istituzione del limite di velocità di 30 KM/h; restringimento della carreggiata a vista. Qualora, durante le fasi di lavorazione si rendesse necessaria la chiusura della predetta verrà istituito il doppio senso di circolazione lungo il tratto che da Via Fara adduce a Largo San Michele al Pozzo Bianco. In tal caso la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire che il tratto di Via Porta Dipinta di cui sopra sia completamente agibile e sgombro da qualsiasi impedimento ( scavi, depositi di materiali, sosta di macchinari al servizio del cantiere) onde consentire il transito dei veicoli in sicurezza.

- in Largo San Michele al Pozzo Bianco:

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata negli stalli ricadenti nell’area di cantiere eccetto i mezzi impiegati nei lavori; divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impiegati nei lavori.

- in via Porta Dipinta in prossimità dell’intersezione con Via Osmano:

restringimento della carreggiata a vista e istituzione del limite di velocità di 30 KM.

- in via Osmano:

divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi di cantiere; istituzione del doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita dal e per Viale delle Mura consentito ai soli veicoli dei residenti, frontisti, mezzi di soccorso e veicoli delle forze dell’ordine; istituzione del limite di velocità di 30 KM/h.

- in via della Fara in prossimità dell’intersezione con Via Porta Dipinta:

restringimento della carreggiata con contestuale istituzione del senso unico alternato e regolato da impianto semaforico di cantiere; istituzione del limite di velocità di 30 KM/h.

- in via della Fara, nel tratto compreso tra la fine del parcheggio per cicli e motocicli e il civico 5 della predetta via, sul lato destro in direzione di Via San Lorenzo:

divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a pagamento ivi ubicati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i veicoli dei residenti di Città Alta, dotati del permesso CA1, i quali saranno anche esenti dalla corresponsione della tariffa oraria prevista.

- parcheggio ubicato presso il Baluardo di San Michele solo sul lato sinistro entrando da Viale delle Mura:

divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli a pagamento ivi ubicati per tutte le categorie dei veicoli eccetto i veicoli dei residenti di Città Alta, dotati del permesso CA1, i quali saranno anche esenti dalla corresponsione della tariffa oraria prevista.

