Covid, in Lombardia 655 nuovi casi e 6 vittime. A Bergamo 45 positivi in 24 ore A fronte di 50.400 tamponi effettuati, sono 655 i nuovi positivi (1,2%).

Sono 655 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di mercoledì 8 settembre, a fronte di 50.400 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,2%. Il tasso di positività (rapporto test/casi) è quindi in salita rispetto allo 0.8% di ieri, quando i positivi erano 10 su 58.238 tamponi. Crescono di 2 i ricoverati nei reparti Covid (totale 386) e di uno in terapia intensiva (totale 55). Nelle ultime 24 ore i morti sono 6, in aumento rispetto a ieri quando erano 1, portando il totale complessivo da inizio pandemia a 33.943. A riferirlo è il consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale elaborato da Ministero della Salute e Protezione Civile.

La provincia più colpita è quella di Milano, con 212 contagiati odierni, di cui 70 a Milano città. Nelle altre province i casi sono: a Bergamo: 45; Brescia: 120; Como: 30; Cremona: 13; Lecco: 10; Lodi: 14; Mantova: 37; Monza e Brianza: 48; Pavia: 31; Sondrio: 14; Varese: 38.

I dati di mercoledì 8 settembre:

i tamponi effettuati: 50.400, totale complessivo: 13.916.899

i nuovi casi positivi: 655

in terapia intensiva: 55 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 386 (+2)

i decessi, totale complessivo: 33.943 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 212 di cui 70 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 120;

Como: 30;

Cremona: 13;

Lecco: 10;

Lodi: 14;

Mantova: 37;

Monza e Brianza: 48;

Pavia: 31;

Sondrio: 14;

Varese: 38.

© RIPRODUZIONE RISERVATA