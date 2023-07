Crolla una palazzina in ristrutturazione a Milano: in azione le squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 luglio. L’edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro per escludere la presenza di persone sotto le macerie. In azione anche sei esperti dell’Unità speciale USAR e l’Unità cinofila del Comando di Bergamo specializzata nella ricerca persone.