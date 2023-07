Il maltempo frena l’inizio dei saldi in città, buona affluenza nei centri commerciali

Dureranno 60 giorni, sino al 3 settembre , ma il primo giorno di saldi è partito un pò in sordina soprattutto per le condizioni meteorologiche pessime. La mattina di giovedì 6 luglio in centro a Bergamo sono stati pochi i temerari che hanno sfidato la pioggia, un pò più di movimento, invece, nei centri commerciali.

Secondo le stime ogni famiglia spenderà in media 213 euro – pari a 95 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Le previsioni a livello locale di Ascom Confcommercio Bergamo sono leggermente al di sopra della media nazionale, con un budget pari a 232 euro a famiglia, per una media pro-capite di 99,50 euro, per un valore complessivo di oltre 67 milioni di euro. È previsto invece un calo del numero di famiglie che acquisterà articoli in saldo, il 61% contro il 66% dello scorso anno.