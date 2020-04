Il premier Conte a Bergamo

Incontro in serata nella nostra città Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, in serata si recherà in Lombardia.

Gli incontri avvengono a due mesi esatti dall’ultimo viaggio di Conte, a Napoli. Prima sarà alla prefettura di Milano, poi a Bergamo e infine a Brescia. È la prima visita di Conte in Lombardia dall’inizia della crisi Covid-19.

Il presidente del Consiglio sarà in Prefettura a Bergamo in serata. All’incontro sarà presente anche il sindaco Giorgio Gori e una rappresentanza di medici e dirigenti della sanità bergamasca.

Secondo quanto si apprende, dopo il suo arrivo all’aeroporto di Linate, Conte andrà in prefettura a Milano dove ci saranno Fontana, Bonomi, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Renato Saccone.

A Bergamo, dove è atteso in prefettura attorno alle 20.30, incontrerà il sindaco Giorgio Gori e il prefetto Enrico Ricci, per poi spostarsi a Brescia, attorno alle 22.15, dove in prefettura incontrerà il prefetto Attilio Visconti, il sindaco Emilio Del Bono e i vertici del sistema sanitario locale.

