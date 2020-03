Medici russi, 32 nell’ospedale da campo

Ora faranno training al Papa Giovanni La delegazione russa composta da 104 persone è arrivata a Bergamo. I particolari dell’operazione sono stati fornito durante una conferenza stampa all’hotel San Marco in città, alla presenza di tutte le autorità politiche locali e regionali.

Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia, ha ringraziato l’impegno e l’aiuto del governo russo per l’emergenza covid e ha sottolineato come quella che stiamo combattendo non sia solo una battaglia della Lombardia ma di tutto il mondo e come sia importante vedere che lo stiamo facendo tutti uniti perchè solo così è possibile vincere la guerra contro un nemico invisibile.

Anche il sindaco Giorgio Gori ha ringraziato la delegazione russa e ha annunciato che saranno 32 coloro che hanno competenze mediche specifiche che opereranno all’interno dell’ospedale da campo in corso di costruzione alla Fiera di Bergamo. «Ci vorranno ancora alcuni giorni per completarlo, ma nel frattempo

i medici andranno a fare training all’ospedale Papa Giovanni

