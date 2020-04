Ospedale da campo degli Alpini

I volti, il lavoro, la solidarietà - Le foto I lavori alla Fiera di Bergamo ormai agli sgoccioli: i volti di chi lavora e il grande messaggio di solidarietà. Il reportage di un giovane fotografo bergamasco, Lorenzo Zelaschi.

Una fotografia a volte cattura più di mille parole. E quello che sta succedendo alla Fiera di Bergamo è un piccolo miracolo di solidarietà. L’ospedale da campo dell’Ana, Associazione nazionale alpini di Bergamo è sorto in meno di dieci giorni grazie all’impegno e alla solidarietà di tantissime persone. Gli Alpini in primis, ma anche gli artigiani, le imprese e le maestranze che ci hanno lavorato, le istituzioni, i donatori, e tutti i medici e gli operatori che si stanno preparando ad accogliere i malati. Un giovane fotografo bergamasco, Lorenzo Zelaschi, ha trascorso questi ultimi dieci giorni all’ospedale non solo per documentare i lavori ma soprattutto per documentare, fissando nei suoi scatti i volti, la grande opera di solidarietà intorno a questa struttura nata per battere il coronavirus.

