Scuola, supplenze per il nuovo anno: le domande dal 17 al 31 luglio

Al via da lunedì 17 luglio la presentazione delle domande online per le supplenze del prossimo anno scolastico, cioè per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato 2023/2024. Dovranno essere compilate entro le ore 14 del 31 luglio 2023 .

L’attribuzione delle supplenze fino al 31 agosto e al 30 giugno 2024 avverrà, come nei due anni scorsi, tramite procedura informatizzata. Gli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE, a cui sono iscritti docenti già abilitati ma senza contratto di ruolo) e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS, elenchi di insegnanti costituiti su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno) potranno indicare fino a 150 preferenze tra scuole, Comuni, distretti.

Chi non presenta la domanda per l’anno scolastico 2023/2024 non potrà ricevere supplenze da GaE o GPS al 31 agosto o 30 giugno 2024, né partecipare dalle graduatorie di istituto per la stessa tipologia di supplenza qualora nelle GPS non ci fossero più aspiranti da contattare. Per orientarsi in questa materia, ma anche nella procedura di presentazione delle istanze e nella scelta delle 150 sedi, la FLC-CGIL di Bergamo ha organizzato per martedì 18 luglio (ore 10.00), un’assembla online con i precari della scuola. Per partecipare all’incontro occorre compilare il modulo a questo link (verrà data priorità agli iscritti alla FLC-CGIL di Bergamo).