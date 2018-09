Tre giovanissimi scoperti con droga

Operazione della Polizia alla stazione La Polizia di Stato anche questa settimana ha proseguito, in città ed in provincia, l’attività di controllo del territorio e delle zone particolarmente sensibili, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti nell’area della stazione centrale.

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo, nella mattinata di lunedì, ha effettuato un servizio di appostamento ed osservazione vicino a uno degli ingressi della stazione ferroviaria, dove era stato notato un insolito andirivieni di giovanissimi.

Nello specifico, sono stati notati tre giovanissimi (nati, rispettivamente, nel 2001, nel 2002 e nel 2003), che giungevano nello scalo ferroviario da tre differenti centri della “Bassa bergamasca”. I tre giovani, frequentatori di Istituti superiori presenti nella zona della stazione, sono stati fermati e controllati dal personale della Squadra Mobile. Ognuno dei tre era in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente: nello specifico, due dei soggetti avevano due grammi cadauno di marijuana, mentre il terzo deteneva due grammi di hashish.

Per tali ragioni i minori in questione sono stati condotti in questura, e sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/90.

