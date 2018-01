A Oriocenter da Torino per rubare

Puntavano ai MacBook, tre arresti Hanno raggiunto Oriocenter da Torino per rubare MacBook, ma i tre sono stati individuati dalle forze dell’ordine che li hanno arrestati.

In manette nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio tre brasiliani, due ragazze di 24 anni e un 36enne: sono stati sorpresi all’interno del negozio Mediaworld del centro commerciale Oriocenter.

I tre sono stati notati dal personale dell’esercizio mentre rubavano due MacBook per un valore complessivo tremila euro. I dipendenti del punto vendita hanno informato le guardie del centro, che hanno immobilizzato i ladri: poi la polizia intervenuta li ha arrestati. I tre, pregiudicati per reati specifici e irregolari sul territorio, saranno processati per direttissima martedì.

