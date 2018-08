Dalle Maldive alla Valle Seriana

La Hunziker «avvistata» a Clusone Pochi giorni fa la nota showgirl aveva pubblicato una sua foto da un esclusivo resort alle Maldive sul suo profilo Facebook.

Non solo mete esclusive per la coppia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la nota showgirl con il marito hanno fatto una tappa post ferragostana in Valle Seriana. Solo pochi giorni fa la modella e presentatrice svizzera aveva postato sul suo profilo Facebook una foto dalle Maldive.

Sabato 18 agosto invece, in onore del marito bergamasco patron della nota casa di moda, ha invece fatto una tappa in Bergamasca. I due si sono recati a pranzo presso il Rifugio San Lucio di Clusone in Valle Seriana. I gestori hanno condiviso emozionati e soddisfatti la foto sul profilo Facebook della trattoria.

