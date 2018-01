Da 16 anni combatteva contro il cancro

È morta Marina Ripa di Meana È morta Marina Ripa di Meana. Da oltre 16 anni combatteva contro il cancro.

Lo aveva raccontato in una confessione shock a Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 nello scorso maggio. Era nata il 21 ottobre 1941, simbolo del femminismo, scrittrice irriverente e animale da palcoscenico, famosa per le sue polemiche e i tanti dibattiti a cui ha partecipato nella sua vita. È stata moglie di Alessandro Lante della Rovere, prima di risposarsi con Carlo Ripa di Meana. Anticonvenzionale, volto noto della tv italiana.

Ha scritto alcuni libri autobiografici, fra cui «I miei primi quarant’anni», «La più bella del reame» e «Invecchierò ma con calma». Dopo aver fatto da valletta a Maurizio Costanzo, ha partecipato come opinionista o protagonista di trasmissioni ponendo temi come la tutela del paesaggio, l’esaltazione del bello e della difesa degli animali.Dagli anni Novanta ha partecipato a svariate campagne contro lo sterminio dei cuccioli delle foche, contro l’uso per moda e vanità delle pelli e delle pellicce.

