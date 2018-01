Folla per i Maneskin - Foto e video

A Oriocenter la gioia dei loro fan Foto e firmacopie con Damiano e compagni giovedì pomeriggio 25 gennaio a Orio al Serio. La rivelazione del talent di Sky ha fatto tappa a Oriocenter per la gioia delle tantissime fan e dei tantissimi supporter che si sono dati appuntamento nel centro commerciale per incontrare il gruppo del momento.

La band romana dei Maneskin, vera dominatrice della undicesima edizione di «X Factor», è stata molto disponibile e ha scambiato saluti e autografi con i giovanissimi presenti a Oriocenter. Il talent show di Sky li ha visti piazzarsi al secondo posto, ma il loro singolo «Chosen» si è già aggiudicato il Disco d’oro dalla Fimi (Federazione industria musicale italiana) ed è stato scelto come colonna sonora di uno spot della Volvo.

Carica, energia, adrenalina, potenza, slancio, intensità, questi gli aggettivi che contraddistinguono la band, che ha scelto un nome danese che significa «chiaro di luna» in onore delle origini della bassista Vittoria. La band è composta da Damiano, la voce e frontman del gruppo, Vittoria, al basso, Thomas, alla chitarra, ed Ethan, alla batteria, tutti tra i 16 e i 19 anni. Il loro tour, che partirà da Perugia a febbraio, sta già registrando il sold out per diverse date.

