Leolandia nei Guinness dei primati

con una maxi mosaico di chiodini - il video Leolandia ha conquistato il titolo di Guinness World Records del Mosaico di chiodini più grande del mondo.

Leolandia ha conquistato il titolo di Guinness World Records del Mosaico di chiodini più grande del mondo. Con l’aiuto di ospiti grandi e piccini del parco si era infatti prefissato di realizzare il Mosaico di chiodini più grande del mondo: dal 1° luglio sono stati posizionati uno ad uno 1 milione 728 mila chiodini di 6 colori su 1.440 tavolette ognuna delle quali contiene 1.200 chiodini. Il verdetto positivo è stato proclamato dal giudice dopo le misurazioni ufficiali.

Il mosaico misura 13,11 metri di lunghezza per un’altezza di 2,21 metri per un totale di 28,97 mq, che hanno svelato la bellissima immagine inedita con i due personaggi del mondo di Leolandia, il simpatico leoncino Leo e la graziosa gattina Mia in ambientazione west. Il quadro è infatti posizionato nella prima area a tema nata nel parco - ora conosciuta come Cowboy Town – e rimarrà a farle da splendida scenografia e a testimoniare l’affetto di oltre mille famiglie ospiti del parco, che hanno voluto contribuire e partecipare all’opera.

