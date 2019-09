Lucilla Giagnoni porta in scena

«La pacem in terris» a Torre Boldone La lettura teatrale stasera alla sala Gamma all’interno delle iniziative per la festa della Madonna dell’Addolorata.

La comunità di Torre Boldone ha vissuto una settimana di preparazione alla tradizionale festa della Madonna Addolorata che si celebra domenica 29 settembre. È una delle devozioni più sentite nella comunità, tanto che l’Addolorata viene considerata compatrona insieme a San Martino vescovo e a Santa Margherita. Durante tutta la settimana si è approfondito il tema «Maria Santissima e la consegna della Buona Notizia», con riflessioni proposte da don Tarcisio Cornolti, residente nel paese.

Sabato 28 settembre, in auditorium, alle 20.45, Lucilla Giagnoni terrà una lettura teatrale sulla «Pacem in terris». Domenica 29 settembre, festa dell’Addolorata le Messe saranno celebrate alle 7, 8, 10 (solenne), 11,30 e 18,30; alle 15,30 preghiera e breve meditazione, quindi pellegrinaggio con la statua dell’Addolorata per le vie del paese.

Nutrito il programma degli eventi fino a dicembre presso la sala Gamma di Torre Boldone: dopo la Giagnoni da segnalare «L’Amazzonia non è verde» un concerto di note e narrazioni in programma sabato 19 ottobre (prevendita in parrocchia). Sul sito della parrocchia di Torre Boldone si può poi consultare tutto il programma.

