Si cerca un dipinto di Remigio Colombi

Appello per la mostra di Gandino - Foto In vista della mostra «Remigio da Gandino. Il colore di una vita», in programma a partire dal 3 febbraio, gli organizzatori stanno cercando di reperire uno dei dipinti più cari alla famiglia, raffigurato nella foto in bianco e nero qui riprodotta.

«Se ne sono perse le tracce e sarebbe importante poterlo inserire nel catalogo antologico. Forse qualcuno ricorda di averlo visto oppure ne è proprietario puà contattarci al 3471311641» spiegano gli organizzatori.

Remigio Colombi era un pittore popolare, ha raccontato per decenni la Gandino delle tradizioni, spesso religiose. Il dipinto dei chierichetti è a molti noto, ma se ne sono perse le tracce. Fu probabilmente acquistato da una famiglia gandinese, ma non ne è nota l’identità. Resta solo una foto in bianco e nero pubblicata sul bollettino parrocchiale «La Val Gandino» in occasione dell’inaugurazione di una mostra personale dell’artista.

Gli organizzatori della mostra sono alla ricerca del dipinto, per esporlo a Gandino dal 3 febbraio all’8 aprile, nel complesso conventuale della Casa Madre delle Suore Orsoline di Gandino che quest’anno celebrano il Bicentenario di fondazione e che hanno la Casa Generalizia in via Masone a Bergamo.

