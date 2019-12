«Sopravvivere ai figli? Cosa da ridere»

La Pozzolis Family al Creberg Teatro La famiglia (bergamasca) più irriverente del Web, The Pozzolis Family, sarà con il suo spettacolo al Creberg Teatro di Bergamo. Titolo dello show: «A-Live: perchè sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!», in programma domenica 15 dicembre alle 16.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli tornano insieme sul palco con la nuova edizione del loro dissacrante spettacolo: sarà possibile entrare nel magico tendone della The Pozzolis Family, per vivere l’esperienza familiare più liberatoria. «Perché il circo? Beh, scusate, ma cosa c’è di più circense di un genitore? Equilibristi! Che riescono a sopravvivere tra maternità e lavoro. Fantasisti! Quando si tratta di inventarsi una cena alle otto di sera e non si è fatta la spesa. Contorsionisti! Nel letto, cercando posizioni plausibili per “riposare” mentre quei piccoli angioletti ti sfracellano la schiena con le ginocchia. Clown! Per far divertire i bambini e ridere di noi stessi, ma soprattutto… Domatori! Perché ogni tanto, metterli in gabbia sarebb… ah, non si può?» è la rpesentazione dello spettacolo prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, ricco di stand-up, canzoni, numeri di varietà e riti spirituali, che permetterà al pubblico di farsi trascinare da Alice e Gianmarco nel «mondo Pozzolis» ed essere parte attiva della performance.

The Pozzolis Family è la famiglia comica del web idolo dei genitori, una vera e propria terapia di gruppo dedicata alle famiglie. Composta dai genitori, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, e dai loro due figli Giosuè e Olivia, raccontano la loro vita quotidiana e trattano tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente veritiero, ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della «famiglia perfetta».

Nato nel 2016, il progetto The Pozzolis Family, di cui Alice e Gianmarco sono autori, attori e registi, raccoglie un successo sul web inarrestabile: nel 2018 sono primi nella Top10 delle Mamme Blogger Italiane su Instagram secondo Blogmeter, mentre nel 2019 sono la prima Family Influencer secondo Buzzoole. Anche off line sono sempre più affermati: dopo il loro primo romanzo best seller «Un figlio e ho detto tutto» (Mondadori, 2017), il 9 aprile 2019 tornano in libreria con il nuovo libro «L’amore si moltiplica» (Mondadori). Nell’aprile del 2019, Alice e Gianmarco debuttano a teatro con il primo spettacolo comico «A-LIVE! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere!» in tre date speciali a Milano, Bologna e Roma che registrano il sold-out.

Per informazioni

Teatro Creberg Bergamo

Via Pizzo della Presolana - Bergamo



Biglietteria

Via Pizzo della Presolana, 24125 - Bergamo

Tel: 035/343434

biglietteria@crebergteatrobergamo.it

Orari di apertura: da mercoledì a sabato dalle 13.00 alle 19.00.Il giorno dello spettacolo la vendita apre 1 ora prima dell’inizio.

Biglietteria on-line: www.ticketone.it Pagamento possibile attraverso le carte di credito dei circuiti Visa, Mastercad, Maestro, American Express, Diners e PayPall

Punti vendita: Fiera di Bergamo – Via Lunga Bergamo Tel. 03573230911; MediaWorld c/o Orio Center – Tel. 035/4211111.

© RIPRODUZIONE RISERVATA