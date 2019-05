«Sugar Land, la mia parte di dolcezza» Il nuovo singolo di Davide Locatelli

«Sugar Land, la mia parte di dolcezza»

«Sugar Land» è una rock ballad senza parole. Evoca un luogo dell’anima dove il pianista Davide Locatelli ama rifugiarsi quando vuole incontrare la parte di sé meno conosciuta. È un pezzo di mondo lontano dal chiasso, dai muscoli della musica, dall’immaginario di «Pirates Of The Caribbean» e di «Numb» dei Linkin Park, riletture strumentali che han fatto il giro del mondo. Bergamasco, da milioni di visualizzazioni in Rete, Davide viaggia sotto l’ala protettrice di Francesco Facchinetti e della Sony Music. Oggi esce il singolo, «Sugar Land», ma il giovane musicista bergamasco sta lavorando all’album, il primo per una major, in uscita all’inizio del 2020. Brani originali e cover, secondo lo stile di questo artista che qualcuno definisce «glam rock». «Il pezzo nasce con l’idea che qualcuno lo cantasse, poi la dimensione solo strumentale ha preso forza», spiega il giovane. «È rimasto nel cassetto per cinque anni, è maturato insieme a me. Ora è pronto, l’ho riarrangiato e credo abbia delle potenzialità. L’ho intitolato “Sugar Land” perché si colloca nella mia parte di dolcezza. È un lato che ho mascherato. Tutti mi percepiscono come un pianista muscolare, ritmico, ma dentro ho anche una vena melodica».

