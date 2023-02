Ti piacciono i tulipani? A Gorle li puoi raccogliere (e fare selfie)

A Gorle, per il quarto anno consecutivo, «Maddi Flowers Farm» propone a fine marzo il progetto «I tulipani di Maddi»: 50 mila tulipani, nelle 110 varietà piantate, tra cui decine di tipologie storiche, botaniche e rare, in attesa di fiorire.

L’azienda propone ai visitatori l’autoraccolta, cioè la possibilità di scegliere e cogliere in autonomia le varietà e le quantità che si desiderano: in questo modo si spezza la lunga catena distributiva, i fiori non sono refrigerati e non patiscono lungo i viaggi, rendendo concreto il cosiddetto km 0 dei fiori.