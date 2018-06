Cade da 7 metri mentre lava i vetri

22enne si salva a Seriate Si trovava sul terrazzo di casa mentre puliva i vetri e le tapparelle del primo piano rialzato dell’abitazione quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio ed è caduto di sotto, facendo un volo di circa sette metri.

L’episodio sabato sera, poco prima delle 21, a Seriate: vittima un ventiduenne, E. L., che è stato soccorso dal 118 e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Le sue condizioni, inizialmente molto gravi, sono però rapidamente migliorate e in tarda serata è stato giudicato fuori pericolo.

Il fatto lungo via Nazionale, nell’abitazione di due piani dove il giovane vive con la famiglia. Stando a quanto ricostruito i carabinieri della tenenza di Seriate, il giovane si trovava sul terrazzo del primo piano rialzato della casa appunto per dare una ripulita alle tapparelle delle portefinestre e anche ai vetri. Mentre era intento a svolgere questa mansione domestica, è però caduto, non si sa se a seguito di un capogiro oppure di un malore. Fatto sta che è precipitato di sotto, facendo appunto un volo di circa sette metri. Immediato l’allarme al 112, lanciato dai familiari. All’abitazione di via Nazionale sono arrivate l’automedica e l’ambulanza del 118 per le prime cure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA