Dosso, buche e asfalto sconnesso

Cade dalla bici a Seriate: ferito Un cicloamatore di 54 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla bicicletta in via Levata a Seriate. Sul posto l’ambulanza.

L’uomo ha perso il controllo della sua bicicletta in un punto piuttosto pericoloso. Come si può vedere dalle foto il dosso, le buche e l’asfalto sconnesso non sono certo l’ideale per chi transita su quel tratto di strada. Il 54enne è caduto e ha subito un trauma al volto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per i primi soccorsi.

