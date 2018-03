Schianto tra tre auto e un furgone

Cavernago, traffico in tilt sulla Soncinese Tre auto e un furgone sono coinvolti in uno schianto che nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio sta causando lunghe code nella zona di Cavernago, sulla statale Soncinese 498.

Incidente a Cavernago nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio: poco dopo le 15.30 tre e un furgone sono rimasti coinvolti in uno schianto che ha provocato 4 feriti tra cui una donna di 38 anni.

Sul posto tre ambulanze: l’incidente è segnalato sulla statale 498, in direzione Cavernago, con traffico intenso anche in direzione opposta. CI sono lunghe code con la presenza anche delle forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo dell’incidente. Code dal rondò dell’asse interurbano in zona Seriate e fino a Grassobbio. Dalle prime informazioni pare che i feriti non siano fortunatamente gravi.

