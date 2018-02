Tornava a casa con moglie e figlio

È morto così l’operaio di 56 anni Era in auto con la moglie e il figlio, e stavano tornando verso Casazza, dove abitava con la sua famiglia.

È morto sul colpo Faqir Chand, 56enne di origini indiane residente a Casazza, in uno scontro avvenuto domenica a Brusaporto sulla provinciale 91. In auto con lui c’erano la moglie e il figlio che sono rimasti feriti in modo lieve, così come il conducente dell’altro mezzo coinvolto.

La famiglia stava tornando dalla preghiera a Bagnatica, l’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno. L’impatto è stato molto violento: Faqir era in auto con la moglie Manjit Kaur Molhia e uno dei suoi figli, il diciottenne Sonu Chand, fortunatamente non in gravi condizioni così come il conducente dell’Audi. Per il 56enne purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo e il medico ha solo potuto constatarne il decesso.

Faqir era di origini indiane, ed era in Italia da circa 30 anni: viveva a Casazza e faceva l’operaio alla «Toora Casting Spa», una ditta metalmeccanica a Carobbio degli Angeli. Molti gli amici e parenti che non appena hanno saputo della tragedia sono arrivati sul luogo dell’incidente, tutti disperati.

