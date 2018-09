Venerdì, nuovo sciopero per Ryanair

Cancellati 190 voli. A Orio quello su Napoli Ryanair ha informato i clienti di aver preventivamente cancellato 190 (8%) dei suoi 2.400 voli in programma venerdì 28 settembre, a causa di uno sciopero indetto da una piccola minoranza di personale di bordo in Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Italia e Germania.

Tutti i clienti interessati sono stati contattati via e-mail ed sms e avvisati della cancellazione del loro volo con 3 giorni di anticipo. Al momento, per quanto riguarda Orio, è stato cancellato il volo per Napoli delle 14.35.

«Ryanair si scusa sinceramente per queste inutili interruzioni del servizio, indette da sindacati spinti dai dipendenti delle compagnie aeree concorrenti». In Italia, «dove Ryanair ha firmato un accordo sul Contratto Collettivo di Lavoro (Ccl) con i tre principali sindacati del personale di bordo, la minaccia di sciopero è portata avanti da un sindacato minore che non ha alcun riconoscimento o sostegno tra il nostro personale di bordo italiano».

«Ryanair ha anche accettato di passare ai contratti locali, alle leggi locali e alla tassazione locale il più rapidamente possibile nel 2019, solo a seguito del raggiungimento di accordi sul Contratto Collettivo di Lavoro (Ccl) con i sindacati nazionali di ciascun paese. Siamo quindi delusi dal fatto che questi sindacati guidati dai piloti di Eurowings in Germania, dai piloti KLM in Olanda e dai piloti di Aer Lingus in Irlanda continuino ad interferire, a promuovere scioperi, a creare disagi ai clienti Ryanair e danneggiare le attività di Ryanair a beneficio delle compagnie aeree tradizionali a cui appartengono» fanno sapere dalla compagnia aerea.

«Questi ripetuti scioperi inutili stanno danneggiando il business di Ryanair e la fiducia dei nostri clienti in un momento in cui i prezzi del petrolio stanno aumentando fortemente e, se continueranno, sarà inevitabile rivedere nuovamente la nostra capacità di crescita quest’inverno e nell’estate 2019. Speriamo che questi sindacati ritrovino il buon senso e collaborino con noi per finalizzare gli accordi a beneficio dei nostri piloti e del personale di bordo nelle prossime settimane senza creare ulteriori disagi per i nostri clienti e i nostri voli» spiegano ancora da Ryanair.

© RIPRODUZIONE RISERVATA