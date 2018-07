Con i grimaldelli anche indirizzi di case

Fermata 19enne a Capriate San Gervasio Avevano con sè gli indirizzi di alcune abitazioni, probabilmente prossime mete di furti.

A Capriate San Gervasio, i militari del Nucleo Radiomobile di Treviglio hanno denunciato in stato di libertà una rom 19enne, domiciliata in un campo nomadi della provincia di Milano, trovata in possesso di grimaldelli all’interno della borsa di cui ha cercato di disfarsi alla vista dei militari.

I carabinieri le hanno trovato anche dei guanti in lattice e dei bigliettini con degli indirizzi di abitazioni di Capriate. Quest’ultimi sono in particolare al vaglio degli investigatori: si ritiene infatti che la donna fermata dai carabinieri, con alle spalle già altri precedenti per reati contro il patrimonio, stesse per compiere un furto in abitazione insieme ad altri complici, allo stato non ancora identificati dai militari. La 19enne è stata nel frattempo deferita alla Magistratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA