(Foto by Foto Magni)

Il fiume di pellegrini (Foto by Foto Magni)

Il mondo politico a Sotto il Monte

Domani i giovani di Bergamo La peregrinatio di Papa Giovanni XXIII continua a richiamare fedeli a Sotto Il Monte. Ogni giorno di più. Ecco il programma di giovedì 7 e venerdì 8 giugno.

Nella giornata di giovedì 7 giugno Messe alle 9, 11, 15 e 17. Alle 20.30 celebrazione per il mondo politico, del lavoro e dei sindacati, con il cardinale Angelo Scola, vescovo emerito di Milano.

Sempre il 7 giugno è in programma una lettura espressiva di stralci dal «Giornale dell’anima» e altri scritti di Angelo Roncalli: l’appuntamento è alle 20.45, nella chiesa delle Grazie a Bergamo. Ci saranno Virginio Zambelli e Ferruccio Giuliani, del Teatro R.A.S.E. Europa.

«È da tempo che desideravo leggere in forma espressiva e intimista, ad un’assemblea riunita in chiesa, gli scritti di Papa Giovanni, ripercorrendo brevemente la sua vita da semplice chierico sino al soglio pontificio e alla morte», ci dice il primo. «Non potevo trovare migliore occasione della presenza dell’urna del Santo Pontefice a Bergamo, così ne ho parlato con il presidente del nostro Centro Culturale, nonché parroco delle Grazie, monsignor Valentino Ottolini, che ha subito sposato l’iniziativa, invitandomi a leggere quelle testimonianze di Roncalli sui suoi rapporti con la parrocchia. Abbiamo pertanto coinvolto il professor Fabrizio Brena, coordinatore del Centro Culturale, con il quale abbiamo ripescato l’elenco degli scritti nell’archivio parrocchiale, elenco che già a suo tempo ci era stato richiesto dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII». Alla fine della lettura, una sorpresa. Un «classico», che oltrepassa i confini del «Giornale dell’anima», per adire celebrità e pubblico planetari: il «Discorso della luna».

Nella seconda parte, più breve, monsignor Ottolini illustrerà il rapporto di Papa Giovanni con l’effigie del Santo Jesus custodita nella cappella a lui dedicata. Effigie e culto che Roncalli «ha amato molto, e di cui parla in uno scritto - una pagina e mezza - in cui esalta questa icona del Santo e invita la gente a visitarla». Le letture saranno alternate da brevi interventi musicali degli alunni del Conservatorio G. Donizetti di Bergamo. Ingresso libero.

Venerdì 8 giugno ancora Messe alle 9, 11, 15 e 17. Alle 9.30 Giornata per i sacerdoti (Festa del Sacro cuore) con monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Alle 20.30 celebrazione per le vocazioni con monsignor Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza, bergamasco. Alle 21 sarà il momento dei giovani con la partecipazione del Centro Oratori Upee e monsignor Fabio Fabene, arcivescovo e sottosegretario del Sinodo dei Vescovi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA