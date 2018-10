Ponte Calusco, affondano le alternative

Rfi, lavori entro fine anno Il retroscena: San Michele chiuso perchè non sopportava auto e treno insieme. Il progetto arrivato alla Sovrintendenza di Milano il 21 settembre, a Brescia solo giovedì mattina.

Il ponte di barche finisce affondato, quello Bailey di foggia militare ha tempi e modi troppo complessi: per qualsiasi altra soluzione provvisoria meglio fare prima due calcoli e soprattutto concentrarsi su un rapido compimento dell’iter burocratico per i lavori di ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno, chiuso ormai da tre settimane. Questo in sintesi l’esito del vertice in Prefettura.

Per accelerare il tutto sarà la Regione a fare la regia: «Martedì 16 è già in agenda la prima riunione» spiega l’assessore Claudia Terzi. «Tra una decina di giorni, analizzati tutti i dati del traffico, saremo in grado di dire se ci sia convenienza o meno a realizzare un ponte provvisorio» spiega Luca Cavacchioli, direttore Lombardia di Rfi.

