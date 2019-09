Grande dolore per la morte di Leandro

Sotto il Monte, oggi pomeriggio i funerali

Non c’è l’ha fatta Leandro Aloe, 33 anni, di Sotto il Monte Giovanni XXIII, idraulico originario di Calolziocorte, che domenica mattina, in provincia di Lecco, si è schiantato con la sua motocicletta Ducati contro una Seat Leon per cause ancora da accertare.