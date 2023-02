«Ho fatto il possibile per salvare Franco, ma non è bastato»

«Mamma, ma perché proprio il mio papà? Lui non era vecchio». La domanda è di quelle senza risposte. Giulia ha compiuto otto anni proprio ieri. Una torta per ricordare, più che per festeggiare. Dentro di sé il dolore immenso per aver perso il suo papà. La comunità di Val Brembilla piange Franco Magri, 51 anni. Se n’è andato improvvisamente, per un malore, davanti agli occhi dell’altro figlioletto, Giovanni, di sei anni. Piangono oggi i figli, la compagna Manuela, tutta la comunità di Val Brembilla che si è unita stretta al dolore della donna e dei suoi bambini.