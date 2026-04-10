Più sicurezza per gli under 18 su Instagram: account con filtri per i teenager

Dopo l’annuncio di ottobre 2025 riguardante Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada, Meta porta anche in Italia e nel resto d’Europa norme più stringenti per i minori di 18 anni che usano Instagram. Le novità arrivano in un momento in cui molti paesi, compreso il nostro, si discute su come regolamentare meglio l’accesso ai social da parte dei minori. Mentre a fine marzo una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e YouTube hanno creato dipendenza dalle loro piattaforme e provocato disagi psicologi ad una ragazza alla quale dovranno corrispondere 3 milioni di dollari per danni morali e materiali.