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Cronaca Venerdì 10 Aprile 2026

Più sicurezza per gli under 18 su Instagram: account con filtri per i teenager

LA DECISIONE. Le novità arrivano in un momento in cui molti paesi, compreso il nostro, si discute su come regolamentare meglio l’accesso ai social da parte dei minori.

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Più sicurezza per gli under 18 su Instagram: account con filtri per i teenager
Anche in Italia e nel resto d’Europa norme più stringenti sull’uso di Ig per i minori di 18 anni

Italia

Dopo l’annuncio di ottobre 2025 riguardante Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada, Meta porta anche in Italia e nel resto d’Europa norme più stringenti per i minori di 18 anni che usano Instagram. Le novità arrivano in un momento in cui molti paesi, compreso il nostro, si discute su come regolamentare meglio l’accesso ai social da parte dei minori. Mentre a fine marzo una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e YouTube hanno creato dipendenza dalle loro piattaforme e provocato disagi psicologi ad una ragazza alla quale dovranno corrispondere 3 milioni di dollari per danni morali e materiali.

gli account per teenager, creati per gli under 18, saranno inseriti automaticamente in una categoria di protezione predefinita, che impedisce loro di approcciare contenuti con linguaggio volgare, attività pericolose e riferimenti all’uso di sostanze

Adesso, anche in Italia gli account per teenager, creati per gli under 18, saranno inseriti automaticamente in una categoria di protezione predefinita, che impedisce loro di approcciare contenuti con linguaggio volgare, attività pericolose e riferimenti all’uso di sostanze. Le restrizioni sono vincolanti e richiederanno l’approvazione di un genitore o di un tutore per essere sbloccate.

«È merito anche dell’Europa - commenta all’ANSA l’esperto di social media, Franz Russo - che sta portando alla produzione di normative sempre più stringenti, dalla legge spagnola sul divieto social sotto i 16 anni alle discussioni in corso in diversi Paesi Ue, alla recente approvazione della Grecia, che dal 2027 impedirà l’accesso ai social network per gli under 15».

Un filtro in più

Si impedirà agli adolescenti di leggere, commentare o ricevere commenti sotto i post. Nessuna interazione dunque se non la visione di foto e video pubblicati sulla piattaforma

Oltre ai limiti automatici, genitori e tutori di minori che usano Instagram potranno decidere di applicare un filtro aggiuntivo, denominato «contenuti limitati». Ancora più restrittivo, impedirà agli adolescenti di leggere, commentare o ricevere commenti sotto i post. Nessuna interazione dunque se non la visione di foto e video pubblicati sulla piattaforma.

Un ultimo aggiornamento di Meta riguarda l’intelligenza artificiale. Anche in questo caso, l’IA è stata ricalibrata per fornire risposte in linea con lo standard 13+, che si ispira alla classificazione cinematografica per i maggiori di 13 anni.
«Il 13+ derivato dalla visione di film contiene elementi positivi ma restano nodi importanti - conclude Franz Russo - Meta non fornisce dati sull’efficacia reale degli account per adolescenti, attivi da settembre 2024, né spiega con quali parametri tecnici l’algoritmo applica i criteri cinematografici a miliardi di contenuti quotidiani».

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