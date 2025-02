Disabilità, via al bonus per gli strumenti tecnologici

Si è aperta la finestra che consente alle famiglie lombarde di richiedere i contributi per l’acquisto o l’utilizzo di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).

In cosa consiste il bonus

Il bonus riguarda l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o strumenti per implementare le abilità della persona e potenziare la qualità della vita. I requisiti per partecipare: Isee in corso di validità inferiore o uguale a 30mila euro; certificato del medico specialista attestante la conformità dell’ausilio prescritto alla maggiorazione della funzionalità da parte della persona con disabilità, ovvero del minore o adulto/anziano (entro il 67° anno di età) con Dsa; essere un minore o adulto/anziano con disabilità che abbia ottenuto il riconoscimento di invalidità, oppure il riconoscimento della necessità di sostegno di cui all’art. 3 della Legge 104/92, oppure l’accertamento di alunno con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it) entro il 31 dicembre di quest’anno, ma dato che il bando è aperto fino a esaurimento delle risorse, è bene agire quanto prima. Il richiedente deve obbligatoriamente allegare: il certificato del medico specialista attestante la conformità dell’ausilio prescritto alla maggiorazione della funzionalità da parte del beneficiario; il preventivo qualora non si sia ancora proceduto all’acquisto dello strumento con la tipologia di prodotti che si intende acquistare; oppure: fattura/ricevuta fiscale/scontrino “parlante”, con l’indicazione del codice fiscale del richiedente/beneficiario oltre alle tipologie di prodotti acquistati; copia del libretto di circolazione dell’autoveicolo o contratto di comodato d’uso, per richiesta di contributo nell’area mobilità. I massimali di contribuzione sono diversificati per ognuna delle quattro aree di intervento: domotica, mobilità, informatica, altri ausili.

