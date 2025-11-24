Economia / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025
Le offerte di lavoro dei centri per l’impiego: 132 le posizioni aperte
OCCUPAZIONE. Come ogni settimana sono state pubblicate le posizioni aperte nella nostra provincia.
Bergamo
Dal cameriere al fabbro, fino al badante, guarda l’elenco completo delle 132 offerte di lavoro sul sito della Provincia.
Sulla piattaforma si possono cercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze e candidarsi direttamente.
Per mettersi in contatto con i Centri per l’impiego è disponibile il numero 035/387112.
