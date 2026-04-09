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Economia / Bergamo Città Giovedì 09 Aprile 2026

Mattoncini Lego e Percassi, alleanza lunga 10 anni

IL TRAGUARDO. Dal 2016 a oggi aperti in Italia 29 punti vendita del marchio dei mattoncini. I progetti per il futuro.

Mattoncini Lego e Percassi, alleanza lunga 10 anni
Il gruppo Percassi continua a puntare sulla rete di negozi della Lego a dieci anni dall’alleanza siglata dal marchio nato a Billund in Danimarca con la società bergamasca

Il gruppo Percassi continua a puntare sulla rete di negozi della Lego a dieci anni dall’alleanza siglata dal marchio nato a Billund in Danimarca con la società bergamasca, attiva in Italia e in Europa nello sviluppo e gestione di reti retail. In questo campo oltre che per Lego Percassi opera, principalmente in franchising, per brand come Nike, Jordan, Victoriàs Secret, Armani Exchange, Saint Laurent, Garmin e Starbucks. Detiene inoltre partecipazioni importanti in Kiko Milano e naturalmente nell’Atalanta bergamasca calcio.

«Celebrare i primi dieci anni di collaborazione con il Gruppo Lego rappresenta per noi un traguardo significativo, frutto di un’intesa solida e una visione condivisa. Come diciamo

Mattoncini Lego e Percassi, alleanza lunga 10 anni

sempre, dall’immaginazione prendono forma infinite possibilità, mattoncino dopo mattoncino, quello che noi stessi abbiamo fatto per dare concretezza a un progetto importante che ha potuto offrire a sempre più appassionati l’esperienza Lego. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti insieme e continueremo a investire, per creare luoghi dove poter vivere appieno la magia del mondo Lego», ha commentato Vera Bortolato, general manager di Percassi Retail, in occasione delle iniziative per il decennale dell’intesa, che ha portato ad aprire in Italia da aprile 2016 a oggi 29 negozi. Partendo dal centro commerciale di Arese per passare poi presso Le Gru a Torino, nel centro Campania di Marcianise, a Bergamo Oriocenter, nella Galleria Porta di Roma e in Piazza San Babila a Milano.

Rossana Mastrosimini, branded channel director WE della Lego, ha parlato di «un viaggio che ha trasformato l’immaginazione in realtà attraverso i nostri LEGO© Certified Store. Ogni apertura è stata un mattoncino fondamentale per costruire una community vibrante e creativa, grazie anche alle persone che ogni giorno danno vita al nostro purpose: ispirare e sviluppare i costruttori del domani. Guardiamo con entusiasmo al futuro, continuando a innovare e a ispirare gli appassionati di tutte le età».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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