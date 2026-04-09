Mattoncini Lego e Percassi, alleanza lunga 10 anni

Il gruppo Percassi continua a puntare sulla rete di negozi della Lego a dieci anni dall’alleanza siglata dal marchio nato a Billund in Danimarca con la società bergamasca, attiva in Italia e in Europa nello sviluppo e gestione di reti retail. In questo campo oltre che per Lego Percassi opera, principalmente in franchising, per brand come Nike, Jordan, Victoriàs Secret, Armani Exchange, Saint Laurent, Garmin e Starbucks. Detiene inoltre partecipazioni importanti in Kiko Milano e naturalmente nell’Atalanta bergamasca calcio.

«Celebrare i primi dieci anni di collaborazione con il Gruppo Lego rappresenta per noi un traguardo significativo, frutto di un’intesa solida e una visione condivisa. Come diciamo

sempre, dall’immaginazione prendono forma infinite possibilità, mattoncino dopo mattoncino, quello che noi stessi abbiamo fatto per dare concretezza a un progetto importante che ha potuto offrire a sempre più appassionati l’esperienza Lego. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti insieme e continueremo a investire, per creare luoghi dove poter vivere appieno la magia del mondo Lego», ha commentato Vera Bortolato, general manager di Percassi Retail, in occasione delle iniziative per il decennale dell’intesa, che ha portato ad aprire in Italia da aprile 2016 a oggi 29 negozi. Partendo dal centro commerciale di Arese per passare poi presso Le Gru a Torino, nel centro Campania di Marcianise, a Bergamo Oriocenter, nella Galleria Porta di Roma e in Piazza San Babila a Milano.