Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025

Sport e divertimento alla Fiera di Bergamo

LA MANIFESTAZIONE. Dal 6 all’8 dicembre la Fiera di Bergamo si trasforma in un immenso parco divertimenti dedicato al movimento con Bergamo WinterPark 2025.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
Alla conferenza stampa
Alla conferenza stampa
(Foto di Agazzi)

Bergamo

Il festival porterà in città 130 stelle del fitness, 258 ore di lezioni no stop, 9 palchi, 16 arene e oltre 2.000 atleti impegnati in competizioni ufficiali: un format unico in Italia, pensato per appassionati, curiosi e neofiti che vogliono avvicinarsi a discipline sportive e olistiche.

Il programma, presentato lunedì 24 novembre da Promoberg e Kali lab, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Bergamo – presente l’assessora allo Sport Marcella Messina – e della Regione Lombardia – hanno portato il loro saluto i consiglieri regionali Davide Casati e Ivan Rota –, conferma l’ambizione di un evento capace di fondere spettacolo, formazione e benessere.

Sei aree tematiche

Il Winter Park si sviluppa in sei aree tematiche: Active, dedicata al funzionale e al cardio con presentatori di livello internazionale; Fun, regno del ballo fitness tra zumba e reggaeton; Power, dove trovano spazio arti marziali, pole dance, Mma, boxe e tornei giovanili; Body & mind, con yoga, pilates e discipline olistiche; Sport, che ospita le attività delle realtà territoriali guidate dal Cus Bergamo; Relax, area pensata per il recupero con massaggi e spazi dedicati alla pausa. Ogni sezione comprende un Experience park per partecipare alle attività e un Expo park con una cinquantina di espositori dedicati a benessere, attrezzature e abbigliamento tecnico.

Informazioni, programma e ticket sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento https://bergamowinterpark.com/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Tempo libero
Svaghi (generico)
Salute
Forma fisica
Arte, cultura, intrattenimento
Ballo
Stefano Vailati
Marcella Messina
Davide Casati
Ivan Rota
Promoberg
Comune di Bergamo
regione lombardia
CUS Bergamo