Sport e divertimento alla Fiera di Bergamo

Il festival porterà in città 130 stelle del fitness, 258 ore di lezioni no stop, 9 palchi, 16 arene e oltre 2.000 atleti impegnati in competizioni ufficiali: un format unico in Italia, pensato per appassionati, curiosi e neofiti che vogliono avvicinarsi a discipline sportive e olistiche.

Il programma, presentato lunedì 24 novembre da Promoberg e Kali lab, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Bergamo – presente l’assessora allo Sport Marcella Messina – e della Regione Lombardia – hanno portato il loro saluto i consiglieri regionali Davide Casati e Ivan Rota –, conferma l’ambizione di un evento capace di fondere spettacolo, formazione e benessere.

Sei aree tematiche

Il Winter Park si sviluppa in sei aree tematiche: Active, dedicata al funzionale e al cardio con presentatori di livello internazionale; Fun, regno del ballo fitness tra zumba e reggaeton; Power, dove trovano spazio arti marziali, pole dance, Mma, boxe e tornei giovanili; Body & mind, con yoga, pilates e discipline olistiche; Sport, che ospita le attività delle realtà territoriali guidate dal Cus Bergamo; Relax, area pensata per il recupero con massaggi e spazi dedicati alla pausa. Ogni sezione comprende un Experience park per partecipare alle attività e un Expo park con una cinquantina di espositori dedicati a benessere, attrezzature e abbigliamento tecnico.