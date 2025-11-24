Economia / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025
Sport e divertimento alla Fiera di Bergamo
LA MANIFESTAZIONE. Dal 6 all’8 dicembre la Fiera di Bergamo si trasforma in un immenso parco divertimenti dedicato al movimento con Bergamo WinterPark 2025.
Bergamo
Il festival porterà in città 130 stelle del fitness, 258 ore di lezioni no stop, 9 palchi, 16 arene e oltre 2.000 atleti impegnati in competizioni ufficiali: un format unico in Italia, pensato per appassionati, curiosi e neofiti che vogliono avvicinarsi a discipline sportive e olistiche.
Il programma, presentato lunedì 24 novembre da Promoberg e Kali lab, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Bergamo – presente l’assessora allo Sport Marcella Messina – e della Regione Lombardia – hanno portato il loro saluto i consiglieri regionali Davide Casati e Ivan Rota –, conferma l’ambizione di un evento capace di fondere spettacolo, formazione e benessere.
Sei aree tematiche
Il Winter Park si sviluppa in sei aree tematiche: Active, dedicata al funzionale e al cardio con presentatori di livello internazionale; Fun, regno del ballo fitness tra zumba e reggaeton; Power, dove trovano spazio arti marziali, pole dance, Mma, boxe e tornei giovanili; Body & mind, con yoga, pilates e discipline olistiche; Sport, che ospita le attività delle realtà territoriali guidate dal Cus Bergamo; Relax, area pensata per il recupero con massaggi e spazi dedicati alla pausa. Ogni sezione comprende un Experience park per partecipare alle attività e un Expo park con una cinquantina di espositori dedicati a benessere, attrezzature e abbigliamento tecnico.
Informazioni, programma e ticket sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento https://bergamowinterpark.com/.
© RIPRODUZIONE RISERVATA