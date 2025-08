Asse, chiusa una corsia per lavori al ponte: lunghe code a Seriate

Code e disagi per gli automobilisti in viaggio sulla strada provinciale ex statale 671 della Val Seriana . Sin dal primo mattino di lunedì sull’Asse interurbano si sono verificati ingorghi e rallentamenti in prossimità del ponte sul fiume Serio - nel territorio del comune di Seriate -, a causa di lavori che hanno comportato la chiusura di una delle due corsie di marcia, in direzione da Brescia verso Lecco (al km 10.500) .

Dove si forma l’intasamento

I lavori non interessano la corsia di sorpasso che resta regolarmente aperta , permettendo ai mezzi di transitare - per un tratto molto breve - nella carreggiata di sinistra, a una velocità massima di 50 km/h- come predisposto dall’ordinanza della Provincia, a cui spettano i lavori di manutenzione in oggetto.

Il cantiere è programmato

La fine dei lavori domenica

Sui tempi il delegato alla Viabilità è ottimista: «Auspichiamo di concludere i lavori anche un paio di giorni prima della giornata di domenica, data ufficiale di fine cantiere, come da ordinanza». I fondi per il cantiere provengono in parte anche da Regione Lombardia, che ha stanziato 3,6 milioni di euro per le opere di manutenzione dei ponti in programma per il biennio 2024-2026. I lavori rientrano nella serie di interventi avviati diversi anni fa sui viadotti presenti lungo le strade bergamasche. L’obiettivo è di garantire l’esecuzione della manutenzione in piena sicurezza, cercando al contempo di limitare i disagi alla circolazione: da Via Tasso spiegano che l’intervento, con la relativa chiusura della corsia, «è stato programmato proprio in questo periodo dell’anno, in quanto caratterizzato da una minore intensità di traffico».