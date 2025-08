Asse, chiude una corsia per lavori: lunghe code a Seriate - Foto e video

Lunghe code e disagi dalla prima mattina di lunedì 4 agosto per la chiusura per lavori della corsia di marcia dell’Asse interurbano (Sp ex Ss 671) al km 10.500 in direzione da Brescia verso Lecco, in prossimità del ponte sul fiume Serio a Seriate. L’ingorgo inizia dalla rotonda del Cassinone all’imbocco della superstrada e termina appena superato il fiume Serio. Il cantiere inizia più o meno all’altezza del parco Oasi e finisce in corrispondenza del passaggio del fiume. Superato l’orario di punta della mattina la situazione è lentamente rientrata e le code si sono ridotte.