Azzano, in estate cominciano i lavori per un nuovo ostello da 384 posti letto

Un nuovo ostello da 384 posti letto all’interno di un capannone dismesso dell’ex area Pip in via Emilia, ad Azzano San Paolo. Il progetto, insieme al prossimo avvio del servizio di noleggio e-bike per la città, è stato presentato lunedì 13 aprile nel corso dell’inaugurazione dei 520 metri quadrati del nuovo Dif Store nell’area partenze al primo piano dell’aeroporto di Orio.

Sono passati 28 anni da quando la Dif ha rilevato la prima edicola nell’aerostazione, una vita fa. «È un’azienda che è cresciuta insieme a noi – ha detto il presidente di Sacbo Giovanni Sanga – cogliendo i cambiamenti e proponendo qualità». «Quello di oggi – ha detto Giorgio Corno, presidente di Dif – è un nuovo punto di partenza del nostro percorso imprenditoriale. Quando abbiamo iniziato, i voli erano pochi ma eravamo orgogliosi di esserci. Ora continuiamo a crescere con lo scalo».

Una struttura da 384 posti letto

Il progetto prevede 84 camere per 384 posti letto distribuiti su due piani, con un livello interrato dedicato a palestra, piscina, aree relax e deposito bagagli. Il capannone dismesso dell’ex area Pip in via Emilia ad Azzano verrà trasformato ispirandosi agli ostelli del Nord Europa. Un intervento di rigenerazione che punta a restituire qualità urbana e una nuova area verde nel complesso.

I lavori cominceranno a inizio estate per concludersi nell’autunno del 2027. Il progetto, illustrato dall’architetto Gianluca Gelmini di CN10Architetti, prevede 84 camere (tutte con servizi) per 384 posti letto distribuiti su due piani, con un livello interrato dedicato a palestra, piscina, aree relax e deposito bagagli. Al piano terra ci saranno gli spazi comuni, ristorazione e bar, mentre le camere saranno organizzate in diverse configurazioni - da 2, 4 o 6-8 posti - per accogliere viaggiatori singoli, famiglie e gruppi.

Nelle prossime settimane Dif lancerà anche il progetto NextBg, un servizio di noleggio e-bike che permetterà di raggiungere Bergamo, Città Alta in particolare e altri luoghi del territorio dall’aerostazione

Servizio di e-bike

Nelle prossime settimane Dif lancerà anche il progetto NextBg, un servizio di noleggio e-bike che permetterà di raggiungere Bergamo, Città Alta in particolare e altri luoghi del territorio dall’aerostazione. Un tassello che si integra con la visione di Sacbo di un aeroporto sempre più connesso e sostenibile. «Siamo in linea con le caratteristiche dello scalo - ha spiegato Lorenzo Corno, rappresentante della nuova generazione dell’azienda –. La sfida sarà creare un ecosistema integrato tra retail, mobilità e accoglienza, con l’aeroporto come fulcro».

Lo store in aerostazione