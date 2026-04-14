Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Martedì 14 Aprile 2026

Azzano, in estate cominciano i lavori per un nuovo ostello da 384 posti letto

IL PROGETTO. L’annuncio nel corso dell’inaugurazione del nuovo store Dif da 520 metri quadri in aeroporto. La struttura ricettiva da 84 camere sarà pronta nell’autunno del 2027 in via Emilia ad Azzano San Paolo.

Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore
Azzano, in estate cominciano i lavori per un nuovo ostello da 384 posti letto
Un rendering dell’ostello che sorgerà nell’area Pip di Azzano San Paolo a meno di un chilometro dallo scalo

Un nuovo ostello da 384 posti letto all’interno di un capannone dismesso dell’ex area Pip in via Emilia, ad Azzano San Paolo. Il progetto, insieme al prossimo avvio del servizio di noleggio e-bike per la città, è stato presentato lunedì 13 aprile nel corso dell’inaugurazione dei 520 metri quadrati del nuovo Dif Store nell’area partenze al primo piano dell’aeroporto di Orio.

Sono passati 28 anni da quando la Dif ha rilevato la prima edicola nell’aerostazione, una vita fa. «È un’azienda che è cresciuta insieme a noi – ha detto il presidente di Sacbo Giovanni Sanga – cogliendo i cambiamenti e proponendo qualità». «Quello di oggi – ha detto Giorgio Corno, presidente di Dif – è un nuovo punto di partenza del nostro percorso imprenditoriale. Quando abbiamo iniziato, i voli erano pochi ma eravamo orgogliosi di esserci. Ora continuiamo a crescere con lo scalo».

Una struttura da 384 posti letto

Il progetto prevede 84 camere per 384 posti letto distribuiti su due piani, con un livello interrato dedicato a palestra, piscina, aree relax e deposito bagagli.

Il capannone dismesso dell’ex area Pip in via Emilia ad Azzano verrà trasformato ispirandosi agli ostelli del Nord Europa. Un intervento di rigenerazione che punta a restituire qualità urbana e una nuova area verde nel complesso.

I lavori cominceranno a inizio estate per concludersi nell’autunno del 2027. Il progetto, illustrato dall’architetto Gianluca Gelmini di CN10Architetti, prevede 84 camere (tutte con servizi) per 384 posti letto distribuiti su due piani, con un livello interrato dedicato a palestra, piscina, aree relax e deposito bagagli. Al piano terra ci saranno gli spazi comuni, ristorazione e bar, mentre le camere saranno organizzate in diverse configurazioni - da 2, 4 o 6-8 posti - per accogliere viaggiatori singoli, famiglie e gruppi.

Nelle prossime settimane Dif lancerà anche il progetto NextBg, un servizio di noleggio e-bike che permetterà di raggiungere Bergamo, Città Alta in particolare e altri luoghi del territorio dall’aerostazione

Servizio di e-bike

Nelle prossime settimane Dif lancerà anche il progetto NextBg, un servizio di noleggio e-bike che permetterà di raggiungere Bergamo, Città Alta in particolare e altri luoghi del territorio dall’aerostazione. Un tassello che si integra con la visione di Sacbo di un aeroporto sempre più connesso e sostenibile. «Siamo in linea con le caratteristiche dello scalo - ha spiegato Lorenzo Corno, rappresentante della nuova generazione dell’azienda –. La sfida sarà creare un ecosistema integrato tra retail, mobilità e accoglienza, con l’aeroporto come fulcro».

Lo store in aerostazione

Quella di lunedì è stata però la giornata del nuovo store, un concept contemporaneo progettato da Fattorini Group e realizzato da aziende bergamasche. «In questo spazio c’è tanto territorio», ha raccontato Marco Fattorini. Il negozio valorizza prodotti globali ma anche una selezione significativa di eccellenze bergamasche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzano San Paolo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Tempo libero
Turismo
Politica
Enti locali
Servizi finanziari
Giovanni Sanga
Giorgio Corno