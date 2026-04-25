Mozzo, colpo notturno in tabaccheria. Razzia di sigarette, gratta e vinci e soldi

Massimiliano Brembilla, titolare dell’omonima tabaccheria lungo la Briantea a Mozzo, mostra gli scaffali insolitamente vuoti e non nasconde lo sconforto per il furto subito nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, messo a segno da tre individui incappucciati. Il bottino è ingente, stando alle prime stime ancora in fase d’aggiornamento. «Varie centinaia di pacchetti di sigarette e gratta e vinci, oltre ai contanti sottratti dalla cassa e ai danni per l’effrazione attraverso l’entrata sul retro del locale – elenca Brembilla –. Stimo danni per diverse migliaia di euro. Ma solo nelle prossime ore, una volta completata la ricognizione, avrò un quadro preciso».

Il locale a soqquadro Rubati anche «Gratta e vinci»

Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 3 quando la banda è entrata in azione e, nel giro di una manciata di minuti, ha messo a segno il blitz nell’edicola-tabaccheria in quel momento logicamente chiusa, per poi dileguarsi sfruttando il favore del buio. L’allarme ha immediatamente avvisato il titolare, residente a Barzana, e le forze dell’ordine. «Una volta accorsi sul posto non abbiamo potuto far altro che constare il furto appena consumato – spiega Brembilla, che ha presentato denuncia –. Il colpo è frutto di una banda organizzata. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che ho girato anche ai carabinieri, si vedono tre soggetti dal volto travisato, che sgattaiolano nella tabaccheria con un’azione rapida e mirata, dopo aver forzato l’ingresso dal retro. Peraltro i ladri hanno colpito nel giorno della levata, con il magazzino pieno di merce appena arrivata, che hanno prontamente sottratto. È gente che conosce le dinamiche del settore e non lascia nulla al caso».

Le indagini dei carabinieri

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della stazione di Curno, che hanno acquisito le immagini delle telecamere, alla ricerca di elementi utili per identificare i responsabili. Al momento non si esclude che possa trattarsi appunto di una banda di professionisti. «Non è la prima volta che subisco un furto, negli ultimi cinque anni sono stato preso di mira almeno cinque volte – prosegue Brembilla –. Alcuni anni fa, quando ero ancora nella vecchia sede in via Mazzini a Mozzo, avevo subito un tentativo di rapina da parte di un individuo armato di coltello. Quando succedono episodi del genere viene davvero voglia di mollare tutto e vendere».

«Nel nostro settore furti ciclici»