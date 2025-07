Trovato senza vita a Osio Sopra il corpo del 69enne di Lallio

È stato ritrovato senza vita nel fiume Brembo, in un punto poco accessibile nel territorio di Osio Sotto, il corpo del 69enne scomparso lunedì 7 luglio da Lallio, poco prima del nubifragio abbattutosi in serata, mentre portava a spasso il suo rottweiler a cui era affezionato.

Irreperibile da lunedì

La moglie, non vedendolo rincasare e trovando il suo cellulare staccato, aveva pensato che stesse festeggiando in anticipo il compleanno (ha compiuto 69 anni lunedì 7 luglio) con gli amici in qualche bar e che si fosse trattenuto per sfuggire all’ira del maltempo.Di notte, però, la donna ha cominciato a contattare gli ospedali. Martedì 8 luglio ha sporto denuncia di scomparsa e s’è rivolta al servizio accalappiacani dell’Ats. Scoprendo che il cane era stato trovato alla Roncola. Così si è diretta verso la casetta degli Alpini dove ha notato l’auto del marito.