Addio a un gigante delle moto: si è spento Franco Dall’Ara

Grave lutto per il motociclismo bergamasco e nazionale. È mancato lunedì 11 agosto Franco Dall’Ara, uno dei miti del settore, un vero personaggio, componente di una delle famiglie più conosciute e affermate di questa fetta di mondo sportivo. Era nato a Bergamo il 22 agosto 1933 e quindi stava per compiere 92 anni, all’anagrafe risultava Alfredo ma da tutti gli appassionati e dagli addetti ai lavori era (molto) conosciuto come «Dallarù». Ha iniziato a gareggiare nel 1948, a raccogliere successi nel 1953 vincendo alla Milano-Taranto su una Mival 175 e successivamente - per quasi vent’anni - conquistando vittorie su vittorie.

Un palmares sconfinato

Nel suo medagliere spiccano in particolare due titoli di Campione italiano assoluto; sei titoli italiani a squadre; cinque successi alla Valli Bergamasche (nel ’55, nel ’56 e nel ’57 su Mival 125, nel ’60 su Guzzi 250, nel ’63 su Guzzi 100); dieci medaglie d’oro alle Sei Giorni di regolarità, tre d’argento e due di bronzo, oltre a un numero imprecisato di vittorie in trofei, gare e competizioni di vario genere, tra il 1948 e i primi anni ’70.

Anche la velocità

È stato anche componente della squadra vincitrice del Campionato italiano di Motoregolarità. Seppe dire la sua, oltre che nella motoregolarità, anche nella velocità vincendo - oltre alla Milano-Taranto - altre competizioni e partecipando pure al Motogiro d’Italia. Il suo passaggio al fuoristrada è legato ad una caduta ad alta velocità che lo fece riflettere sui pericoli delle gara su asfalto. Era figlio di Aldo Dall’Ara, i suoi fratelli lo sfortunato Luciano (scomparso tragicamente in una gara in Brianza nel marzo del ’59 a soli 23 anni), e gli ex campioni e concessionari Sandro ed Ezio.

«Una stella di assoluta grandezza»