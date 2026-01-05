Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 05 Gennaio 2026

Atalanta, asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca al top con 2 mila euro

SOLIDARIETÀ. A meno di una settimana dal termine dell’asta l’importo complessivo delle promesse di versamento ha superato i 27mila euro. Tutto il ricavato in beneficenza.

Scamacca contro il Cagliari con la maglia del Christmas Match
Scamacca contro il Cagliari con la maglia del Christmas Match
(Foto di Afb)

Bergamo

Manca meno di una settimana al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle promesse di pagamento ha scavalcato i 27mila euro.

L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming qui), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre.

La destinazione dei fondi raccolti

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.

La chiusura dell’asta il 12 gennaio

L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore.

Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: alle spalle della 9 di Scamacca (2000 euro), nelle ultime ore sono arrivati importanti rialzi per le maglie di Bellanova (1500) e di Bakker (1000) mentre le più economiche adesso sono a quota 600 euro e sono quelle di Krstovic, Maldini e dei portieri Rossi e Sportiello.

Le quotazioni nel dettaglio

09 - SCAMACCA 2000
15 - DE ROON 1700
11 - LOOKMAN 1600
08 - PASALIC 1500
16 - BELLANOVA 1500
23 - KOLASINAC 1500
19 - DJIMSITI 1100
42 - SCALVINI 1100
03 - KOSSOUNOU 1000
04 - HIEN 1000
05 - BAKKER 1000
17 - DE KETELAERE 1000
29 - CARNESECCHI 1000
47 - BERNASCONI 1000
59 - ZALEWSKI 1000
9 - AHANOR 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
13 - EDERSON 900
44 - BRESCIANINI 900
07 - SULEMANA 800
10 - SAMARDZIC 650
06 - MUSAH 610
31 - ROSSI 600
57 - SPORTIELLO 600
70 - MALDINI 600
90 - KRSTOVIC 600

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cagliari
Sport
Calcio
Sociale
beneficenza
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Salute
Ricerca medica
de roon
De Ketelaere
Atalanta
Bergamo tv
Fondazione della comunità bergamasca onlus
Amici della Pediatria
Papa Giovanni XXIII