Lunedì 05 Gennaio 2026
Atalanta, asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca al top con 2 mila euro
SOLIDARIETÀ. A meno di una settimana dal termine dell’asta l’importo complessivo delle promesse di versamento ha superato i 27mila euro. Tutto il ricavato in beneficenza.
Bergamo
Manca meno di una settimana al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle promesse di pagamento ha scavalcato i 27mila euro.
L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming qui), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre.
La destinazione dei fondi raccolti
Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.
La chiusura dell’asta il 12 gennaio
L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore.
Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: alle spalle della 9 di Scamacca (2000 euro), nelle ultime ore sono arrivati importanti rialzi per le maglie di Bellanova (1500) e di Bakker (1000) mentre le più economiche adesso sono a quota 600 euro e sono quelle di Krstovic, Maldini e dei portieri Rossi e Sportiello.
Le quotazioni nel dettaglio
09 - SCAMACCA 2000
15 - DE ROON 1700
11 - LOOKMAN 1600
08 - PASALIC 1500
16 - BELLANOVA 1500
23 - KOLASINAC 1500
19 - DJIMSITI 1100
42 - SCALVINI 1100
03 - KOSSOUNOU 1000
04 - HIEN 1000
05 - BAKKER 1000
17 - DE KETELAERE 1000
29 - CARNESECCHI 1000
47 - BERNASCONI 1000
59 - ZALEWSKI 1000
9 - AHANOR 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
13 - EDERSON 900
44 - BRESCIANINI 900
07 - SULEMANA 800
10 - SAMARDZIC 650
06 - MUSAH 610
31 - ROSSI 600
57 - SPORTIELLO 600
70 - MALDINI 600
90 - KRSTOVIC 600
