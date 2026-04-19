Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video

Tanto entusiasmo e qualche migliaio di presenze per l’allenamento a porte aperte alla New Balance Arena dell’Atalanta, all’indomani del pareggio con la Roma e in previsione del ritorno della semifinale di Coppa Italia di mercoledì con la Lazio.

Per un’ora circa, la squadra di mister Palladino ha effettuato principalmente lavoro di scarico, complice anche il ritorno in piena notte dopo l’1-1 dell’Olimpico : cyclette e stretching per chi ha giocato almeno 40’, seduta più intensa e partitella a campo ridotto per Pasalic e tutti coloro che non sono scesi in campo a Roma.

La Curva Nord si è riempita di tifosi nerazzurri. La squadra è stata accolta da applausi, cori di sostegno e uno striscione con lo slogan: «Noi vogliamo la Coppa Italia».

Antonio e Luca Percassi con Raffaele Palladino allo stadio per l’allenamento a porte aperte

(Foto di atalanta.it) (Foto di Atalanta.it) (Foto di atalanta.it)

Presenti tutti i giocatori e lo staff con l’allenatore Raffaele Palladino che ha condotto l’allenamento. Alla fine della sessione di lavoro, sotto la curva, hanno salutato i tifosi anche il presidente Antonio Percassi, e il figlio Luca.