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Sport / Bergamo Città Domenica 19 Aprile 2026

Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video

CALCIO. I tifosi hanno accolto con il solito affetto la squadra che si è allenata a porte aperte alla New Balance Arena.

Massimiliano Bogni
Massimiliano Bogni Collaboratore

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Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video
L’accoglienza dei tifosi nell’allenamento aperto dell’Atalanta alla New Balance Arena, domenica 19 aprile 2026
(Foto di atalanta.it)

Bergamo

Tanto entusiasmo e qualche migliaio di presenze per l’allenamento a porte aperte alla New Balance Arena dell’Atalanta, all’indomani del pareggio con la Roma e in previsione del ritorno della semifinale di Coppa Italia di mercoledì con la Lazio.

Per un’ora circa, la squadra di mister Palladino ha effettuato principalmente lavoro di scarico, complice anche il ritorno in piena notte dopo l’1-1 dell’Olimpico : cyclette e stretching per chi ha giocato almeno 40’, seduta più intensa e partitella a campo ridotto per Pasalic e tutti coloro che non sono scesi in campo a Roma.

La Curva Nord si è riempita di tifosi nerazzurri. La squadra è stata accolta da applausi, cori di sostegno e uno striscione con lo slogan: «Noi vogliamo la Coppa Italia».

Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video
Antonio e Luca Percassi con Raffaele Palladino allo stadio per l’allenamento a porte aperte
(Foto di atalanta.it)
Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video
(Foto di Atalanta.it)
Atalanta, Curva Nord gremita per l’allenamento a porte aperte -Foto/Video
(Foto di atalanta.it)

Presenti tutti i giocatori e lo staff con l’allenatore Raffaele Palladino che ha condotto l’allenamento. Alla fine della sessione di lavoro, sotto la curva, hanno salutato i tifosi anche il presidente Antonio Percassi, e il figlio Luca.

Il primo a scendere in campo alle 11.45, per un lavoro personalizzato che non scioglie dubbi sulla sua presenza nella semifinale di mercoledì, è stato Isak Hien.
Da evidenziare il ritorno a pieno regime di Kamaldeen Sulemana, fermatosi alla vigilia della sfida con la Juventus per un forte trauma distorsivo al piede sinistro: l’attaccante ghanese si è allenato col resto dei compagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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