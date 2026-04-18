Palladino: «Per l’Europa giochi aperti, con la Lazio partita più importante dell’anno»

«Corsa all’Europa? Abbiamo recuperato un punto sul Como e siamo rimasti a quattro punti dalla Roma. Non molleremo fino alla fine, i giochi sono ancora aperti. Ora abbiamo la partita più importante dell’anno che è la semifinale di Coppa Italia, poi torneremo a occuparci del campionato». Lo ha detto Raffaele Palladino a Sky Sport dopo il pari contro la Roma.

«È stata una bella gara, giocata da due squadre che volevano vincere che hanno giocato con qualità, intensità e coraggio - ha aggiunto -. Affrontato una squadra che voleva far punti e ci teneva a batterci perché avevamo vinto all’andata. Venire qui e giocare in questo modo non era facile».