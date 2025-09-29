Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025

Atalanta, è iniziato il conto alla rovescia col Bruges. La rifinitura dei belgi allo stadio - Foto

CHAMPIONS. Sotto un bel sole e gli occhi attenti del presidente Antonio Percassi e dell’ad Luca Percassi, a Zingonia è iniziato il conto alla rovescia per la sfida di Champions League contro il Bruges, in programma martedì 30 settembre alle 18,45 alla New Balance Arena.

Redazione Web
Redazione Web
Ederson 8a destra) in allenamento
Ederson 8a destra) in allenamento
(Foto di Afb)

Bergamo

Per l’Atalanta è il debutto casalingo in Coppa dopo il sonante ko alla prima giornata al Parco dei Principi contro il Psg e anche l’occasione per scacciare il fantasma dei ricordi della sfida di sette mesi fa, nei playoff per gli ottavi di finale della scorsa edizione, con la doppia dolorosa sconfitta con i belgi e la repentina eliminazione dalla Champions.

Martedì 30, sette mesi dopo, il Bruges ha cambiato pelle e alcuni giocatori chiave ma è partito forte, eliminando i Rangers Glasgow sotto una montagna di gol (6-0 e 3-1)nella doppia sfida dei playoff e battendo sonoramente in casa il Monaco (4-1) nella prima giornata della prima fase.

L’allenamento a Zingonia
L’allenamento a Zingonia
(Foto di Afb)
L’allenamento a Zingonia
L’allenamento a Zingonia
(Foto di Afb)
Antonio e Luca Percassi
Antonio e Luca Percassi
(Foto di Afb)

Ancora assenze

Anche l’Atalanta è alle prese con il nuovo corso sotto la guida del tecnico Ivan Juric, al debutto in Champions a Bergamo dopo la prima assoluta a Parigi. I nerazzurri alla sfida-bis col Bruges con numerose assenze, l’ultima in ordine cronologica ha tolto dal piatto la presenza dell’ex enfant prodige dei fiamminghi Charles De Ketelaere, alle prese con un nuovo guaio muscolare che lo costringerà ai box fino alla ripresa del campionato.

Lookmand in allenamento
Lookmand in allenamento
(Foto di Afb)

Col Bruges gli occhi atalantini sono puntati sul possibile ritorno dal 1’ di Ederson in mezzo al campo e sul possibile rilancio a Bergamo di Lookman, al centro della polemica che ha tenuto banco per tutta estate e candidato a giocare almeno uno squarcio di partita in un appuntamento già importante per i nerazzurri.

La rifinitura allo stadio
La rifinitura allo stadio
(Foto di Afb)
La rifinitura allo stadio
La rifinitura allo stadio
(Foto di Afb)

Nel frattempo il Bruges ha effettuato la rifinitura allo stadio di Bergamo.

Il Bruges a Bergamo
Il Bruges a Bergamo
(Foto di Afb)
Il Bruges a Bergamo
Il Bruges a Bergamo
(Foto di Afb)
Il Bruges a Bergamo
Il Bruges a Bergamo
(Foto di Afb)

