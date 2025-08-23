Atalanta, Juric: «Lookman, lotta tra cuore e ragione. Scamacca è pronto»

Preparazione alle spalle, è tutto pronto in casa Atalanta per l’esordio in campionato, a Bergamo contro il Pisa nella serata di domenica 24 agosto, fischio d’inizio alle 20,45. Sarà la prima ufficiale di Ivan Juric sulla panchina nerazzurra: il tecnico croato ha parlato nella classica conferenza stampa della vigilia.

«Scamacca? In questi 40 giorni l’ho visto in modo spettacolare per lavoro e voglia di esserci. Lo considero pronto, anche se non al 100%»

Juric in conferenza stampa

Juric è partito dall’attesa per il debutto: «Sono molto curioso. Tanti ragazzi sono giovani con tanta voglia di dimostrare, hanno lavorato duramente in questo periodo. Sono curioso di vedere la mia squadra come sarà».

Sarà l’esordio ufficiale sulla panchina dell’Atalanta: «In questo momento preciso non c’è ansia o pressione, poi vediamo domani (ride, ndr). È un gruppo di giovani che vogliono lavorare e imparare, pensano poco a quello che è stato: vogliono fare una bella annata, mettersi in mostra. Ci sono sensazioni positive. Mi aspetto di vedere quanto provato in questo mese: ho visto una grandissima partecipazione, grande voglia di imparare. Voglio vederli all’opera, giocando a testa alta».

«Lookman? In queste situazioni che si stanno creando negli ultimi anni, non solo all’Atalanta, i più penalizzati sono i tifosi» Di fronte ci sarà il Pisa neopromosso: «Gilardino ha dimostrato di essere un bravo allenatore. Mette in campo la squadra in modo che è difficile giocare: una squadra che chiude gli spazi ma che non rinuncia a giocare. Quello fatto in precampionato buoni risultati, difendendo bene ma proponendo anche un buon calcio. Quando arrivi a vincere vuol dire che hai una bella mentalità, vincente».

Scamacca e il caso Lookman

Molto attese le novità sulle condizioni di Gianluca Scamacca: «Può partire titolare. Sappiamo che ci vuole un po’ di tempo, ma siamo contenti. Sembra stiamo anticipando un po’ i tempi. In questi 40 giorni l’ho visto in modo spettacolare per lavoro e voglia di esserci. Sappiamo ci saranno giornate buone e altre meno buone: ma lo considero pronto, anche se non al 100%».

Impossibile non passare dal caso Lookman, che continuerà a tener banco fino al termine del calciomercato: «In queste situazioni che si stanno creando negli ultimi anni, non solo all’Atalanta, i più penalizzati sono i tifosi. I club sono aziende che curano i propri interessi, i tifosi invece mettono cuore ed emozioni e ci rimangono male. È sempre una lotta tra cuore e ragione».

Pisa, parla Gilardino