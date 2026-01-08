Sport / Bergamo Città
Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: rilanci per De Ketelaere e Samardzic
SOLIDARIETÀ. Ultima settimana, si chiude il 12 gennaio. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso.
Mancano soltanto quattro giorni al termine dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» e il montepremi complessivo delle promesse di pagamento ha raggiunto quota 29mila euro netti.
Per gli Amici della Pediatria
L’iniziativa, giunta alla 15a edizione e organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione di Atalanta-Cagliari 2-1 dello scorso 13 dicembre. Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII.
Rilanci fino al 12 gennaio
L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda in diretta lunedì 12 gennaio dalle ore 21 e nel corso della quale si potranno fare gli ultimi rilanci solo previa telefonate al centralino, come nelle scorse edizioni: fino ad allora si potranno fare ancora offerte in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore. Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: alle spalle della numero 9 del centravanti Gianluca Scamacca (2000 euro) che resta la più quotata, nelle ultime ore ulteriori ritocchi per le maglie di De Ketelaere (1300) e di Samardzic (750) mentre le più economiche ora sono quelle dei portieri Rossi e Sportiello a quota 600 e 650 euro.
Tutte le quotazioni
09 - SCAMACCA 2000 euro
15 - DE ROON 1700
11 - LOOKMAN 1600
08 - PASALIC 1500
16 - BELLANOVA 1500
23 - KOLASINAC 1500
42 - SCALVINI 1500
17 - DE KETELAERE 1300
19 - DJIMSITI 1100
03 - KOSSOUNOU 1000
04 - HIEN 1000
05 - BAKKER 1000
29 - CARNESECCHI 1000
47 - BERNASCONI 1000
59 - ZALEWSKI 1000
69 - AHANOR 1000
70 - MALDINI 1000
77 - ZAPPACOSTA 1000
90 - KRSTOVIC 1000
13 - EDERSON 900
44 - BRESCIANINI 900
07 - SULEMANA 800
10 - SAMARDZIC 750
06 - MUSAH 700
57 - SPORTIELLO 650
31 - ROSSI 600
