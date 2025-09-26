Sport / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025
Atalanta, novità verso la Juventus: convocato Ederson
CALCIO. Il centrocampista brasiliano in lista per il big match di sabato 27 settembre sul campo dei bianconeri.
Bergamo
Novità importanti in casa Atalanta. Tra i convocati di Juric per la sfida di sabato 27 settembre sul campo della Juventus c’è anche Ederson: il centrocampista brasiliano era entrato dalla panchina alla prima di campionato contro il Pisa, per poi fermarsi circa un mese per la pulizia del menisco infiammato, problema accusato durante le ultime settimane di preparazione estiva.
Ha pienamente recuperato anche Charles De Ketelaere, come spiegato da Juric in conferenza stampa. Restano a casa gli infortunati: due difensori, Hien e Scalvini, due esterni, Zalewski e Bakker, e il centravanti Scamacca.
I convocati di Juric
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Kossounou, Obric.
Centrocampisti: Bellanova, Bernasconi, Brescianini, de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zappacosta.
Attaccanti: De Ketelaere, Sulemana, Krstovic, Lookman, Maldini.
