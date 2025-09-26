Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Atalanta, novità verso la Juventus: convocato Ederson

CALCIO. Il centrocampista brasiliano in lista per il big match di sabato 27 settembre sul campo dei bianconeri.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Novità importanti in casa Atalanta. Tra i convocati di Juric per la sfida di sabato 27 settembre sul campo della Juventus c’è anche Ederson: il centrocampista brasiliano era entrato dalla panchina alla prima di campionato contro il Pisa, per poi fermarsi circa un mese per la pulizia del menisco infiammato, problema accusato durante le ultime settimane di preparazione estiva.

Ha pienamente recuperato anche Charles De Ketelaere, come spiegato da Juric in conferenza stampa. Restano a casa gli infortunati: due difensori, Hien e Scalvini, due esterni, Zalewski e Bakker, e il centravanti Scamacca.

I convocati di Juric

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Kossounou, Obric.
Centrocampisti: Bellanova, Bernasconi, Brescianini, de Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zappacosta.
Attaccanti: De Ketelaere, Sulemana, Krstovic, Lookman, Maldini.

